Diogo Bordin arrasa Luís Gonçalves: «Ele não respeita dinâmica nenhuma»

No Big Brother, Diogo Bordin arrasa a recente postura de Luís Gonçalves na casa, numa conversa com Manuel Rodrigues.

Recorde que no Especial do Big Brother de dia 13 de junho de 2025, Luís Gonçalves esteve no centro da discórdia, num conflito com Diogo Bordin, que levou a caos e gritaria em pleno direto. Maria Botelho Moniz viu-se obrigada a intervir e pedir ordem.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações estão a mudar. Acompanhe os últimos acontecimentos no site oficial!

VOTE PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

DIOGO BORDIN - 761 20 20 05

MANUEL CAVACO - 760 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22