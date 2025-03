Diogo Bordin choca todos os colegas ao revelar a sua idade: «Estás muito bem conservado»

No Big Brother, na Casa, o Nuno, a Érica e o Gonçalo trocam primeiras impressões. O Nuno afirma que, embora estejam bem uns com os outros, basta um pequeno comentário ou resposta para que tudo mude. Já o Manuel Cavaco, afirma que tem de se justificar por ter escolhido o Diogo para o armazém, contudo, rapidamente atira que não se importa e não está arrependido. No Armazém, os concorrentes partilham as idades e ficam chocados ao saber que o Diogo tem 37 anos.