Diogo Bordin confrontado com acusações de exclusão. Veja as explicações do concorrente

No Extra do Big Brother, Diogo Bordin é confrontado pelo grupo com as acusações de que terá sido excluído. O concorrente explica que se sentiu dessa forma desde que Lisa o abordou no armazém e pareceu falar em nome de todo o grupo. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.