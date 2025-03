Diogo Bordin conta todos os detalhes da sua participação no Reality-show italiano

No Big Brother, Diogo Bordin conversa com Érica Reis sobre a sua participação num reality show de Itália. O concorrente conta que começou a gostar de uma das participantes, mas acabou por não ser correspondido. Diogo revela ainda que tem uma amiga a participar na atual edição do Big Brother Brasil. Trata-se da atriz Vitória Strada, muito conhecida no Brasil pela sua participação em novelas.