Diogo Bordin conversa a sós com Manuel Rodrigues por não gostar de atitudes do colega. Veja o momento

No Big Brother, na piscina, Diogo Bordin vai ao encontro de Manuel Rodrigues e pergunta se pode falar com o colega. Manuel Rodrigues mostra-se disponível e o brasileiro começa por dizer que Rodrigues é como um líder na Casa pois todos gostam muito dele e tem o poder de influenciar o grupo. Diogo explica que ontem não gostou de uma atitude do colega. O brasileiro conta que ontem ao almoço e jantar Manuel foi o primeiro a servir-se e ficou a faltar comida para o resto dos colegas, adianta que acha que não o fez por mal, mas mostrou falta de preocupação. Manuel toma a palavra e explica que não o fez realmente por mal, simplesmente gosta de ser o primeiro a servir-se porque tem fome e está na Cozinha a fazer as refeições, mas serve-se com a quantidade certa e não em demasia. O concorrente acaba por dizer que gosta de picar os colegas e provocá-los para saber até onde os colegas vão, mas a situação de que o colega fala não foi de todo com intenção. Rodrigues acresceste que podia usar este episódio para chatear Diogo porque sabe que o incomodou, mas não o vai fazer.

Veja também:

No Big Brother, no Quarto Rosa, Tiago Rodrigues conta a Carolina Braga e Érica Reis que irá fazer o pequeno-almoço a Carina Frias,

mas antes disso vão treinar juntos. Érica ao ouvir o colega afirma "já não se fazem homens como antigamente”, sendo que, Carolina afirma que se algum homem lhe dissesse para ir treinar ela diria que ele é que devia ir, e acaba por dizer que o colega devia primeiro preparar o pequeno almoço e só depois ir treinar. Érica, logo de seguida, atira «depois não se queixe». Tiago ouve as colegas, mas afirma que primeiro tem de fazer o seu treino matinal.

Veja também: Músculos e mais músculos. O que tem Diogo Bordin de especial? O bonitão do Big Brother que parou Portugal