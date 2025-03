Diogo Bordin derrete-se em elogios para com Carolina mas leva uma grande nega

No Armazém, a Carolina mostra-se empenhada em arrumar o quarto e faz questão de chamar a atenção do Diogo por ainda não ter feito a cama. Os dois entram em picardia e o Diogo tece vários elogios à Carolina.

O Igor questiona o clima de romance entre os dois e a Carolina garante que, ao contrário do Diogo, não se inscreve em programas de televisão para encontrar o amor.

São os 20 os concorrentes que estão no Big Brother 2025. O histórico reality show da TVI está de regresso á TVI, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato que mudou a história de televisão em Portugal.

