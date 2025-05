Diogo Bordin desmascara Luís Gonçalves: «Quando ninguém concorda, o discurso é 'matilha' e 'todos contra mim'»

No Última Hora do Big Brother, as perguntas de Savate continuam e o capitão pergunta a Luís quem para si é a pessoa que precisa de mais sal na casa, o concorrente diz que é Diogo, Savate pergunta se o concorrente quer comentar e Igor responde que Diogo está a dormir, Savate atira que é o normal... Rodrigues comenta que antes Luís não tinha esta opinião, mas agora como Savate tem essa opinião, Luís também tem... Diogo explica que as conversas do Luís o cansam e ele prefere nem conversar com o concorrente. Luís diz que isso é apenas uma desculpa e atira que não tem dúvidas, se forem muitos contra Diogo, o concorrente não aguenta. Diogo acaba por interromper Luís e Luís não gosta, o que para Diogo é irónico. Savate comenta que Luís pôs uma pimenta em Diogo e o concorrente acordou. Diogo atira que Luís é difícil e a personalidade do concorrente incomoda, Luís diz que incomoda porque fala, Diogo não incomoda porque não fala. Diogo diz que sabe ouvir, já Luís não. Diogo explica o seu ponto e Rodrigues aplaude, Luís diz que fazem todos parte da matilha. No jardim, Luís e Nuno discutem sobre o que é um debate e na sala querem fechar a porta para se conseguirem ouvir, Lisa diz que quem vai escorregar mais no azeite são Nuno e Luís

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!