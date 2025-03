Diogo Bordin e Carolina Braga forçam aproximação? Há quem ache que sim...

No Big Brother, por decisão de Tomé, Carolina passa a ser a nova habitante do armazém e, assim que chega, Micael comenta logo em surdina com Igor que a concorrente é atraente.

Diogo faz muitas perguntas à recém-chegada, que revela ter percebido que o concorrente se sente pouco satisfeito no armazém.

Na casa, Tomé também é acolhido com entusiasmo e a maioria quer saber mais sobre o Diogo.

De volta ao grupo do armazém, nas costas de Carolina e Diogo, o grupo critica a aproximação repentina dos dois concorrentes que poderá ser “sol de pouca dura”.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

Acompanhe tudo Ao Minuto no site do Big Brother, e embarque connosco nesta aventura televisiva!