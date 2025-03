No Big Brother 2025, as relações começam a ganhar forma e, para alguns concorrentes, tudo começou logo na primeira gala. Diogo Bordin e Carolina Braga reviveram o momento em que se viram pela primeira vez, e relembram as primeiras impressões e a energia que sentiram.

