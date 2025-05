Diogo Bordin e Manuel Rodrigues enfrentam dilema proposto pelo Big Brother, e a consequência é grave

No Big Brother, no durante o Especial e em dia de salvação, Cláudio Ramos chama Diogo Bordin e Manuel Rodrigues ao confessionário e confronta-os com a questão dos carregadores das máquinas de tabaco. Ambos roubaram os carregadores e Manuel escondeu-os. No entanto, há concorrentes da casa que já acusaram outras pessoas de o terem feito. Os dois são confrontados com imagens, e no final, o Big Brother propõe um dilema aos concorrentes. Dilema este que traz uma consequência bem pesada para os brincalhões no grupo...!

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

