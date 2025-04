Nesta manhã, na casa do Big Brother, Diogo Bordin tem uma conversa séria com Adrielle após a primeira noite da nova concorrente na casa. Adrielle entrou no programa e já teve vários atritos, nomeadamente com Dinis Almeida. Diogo conversa com Adrielle e deixa-lhe vários conselhos: «Se vais ser assim, tens de ter argumentos».

Veja o vídeo.

