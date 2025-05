Diogo Bordin exausto de tentar conversar com Luís Gonçalves: «Eu não consigo!»

No Big Brother, após o Especial, a Carolina recusa-se a permanecer na sala a ouvir o discurso do Luís. O ex-militar condena a concorrente por dar a entender que estão bem e depois chama-o de machista. O Diogo toma a palavra, mas é constantemente interrompido pelo Luís. O modelo exalta-se e condena o ex-militar por estar a tentar calá-lo. O Manuel Cavaco também considera que o Luís foi machista ao dizer para o Diogo controlar a Carolina e, fora de si, o ex-militar avisa o concorrente para nunca mais se referir a si como machista. O clima é de tensão e o Luís abandona a sala, atirando que não quer mais conversas com a Carolina. No exterior, o Luís ridiculariza a posição do Diogo perante a Carolina, dizendo que é um homem que anda a reboque e se deixa mandar pela mulher.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

