Diogo Bordin faz massagem especial a concorrente do Big Brother... E não é quem está a pensar

No Big Brother, Diogo Bordin, o galã da casa, fez massagem especial a uma concorrente do Big Brother... E não é quem está a pensar! Diogo trocou um momento carinhoso com a colega Lisa.

Não perca: Alerta! Beijo à vista? Nuno Brito e Lisa Shincariol mais próximos do que nunca. Veja o momento.

Depois de uma gala de fortes emoções, onde os concorrentes foram surpreendidos com uma dupla expulsão que eliminou Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa do jogo, Dinis Almeida, Sara Silva, Tomé Cunha e Adrielle Peixoto ficaram nomeados para domingo e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025, de hoje dia 10 de Abril, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

DINIS ALMEIDA - 761 20 20 04

SARA SILVA - 761 20 20 16

TOMÉ CUNHA - 761 20 20 19

ADRIELLE PEIXOTO - 761 20 20 21