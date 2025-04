Diogo Bordin implacável com Mariana Costa: «Falta de respeito, falta de noção, falta de maturidade»

No Big Brother, Diogo Bordin conversa com Carolina Braga e Manuel Cavaco sobre uma atitude de Mariana Costa que não gostou. O concorrente sentiu-se desrespeitado e mostra-se implacável com a colega, tecendo duras críticas: «Falta de respeito, falta de noção, falta de maturidade». Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.