Diogo Bordin levanta Carolina Braga e leva-a nos braços até à cama

No Big Brother, o amor voltou a sorrir para Carolina Braga e Diogo Bordin. Depois de uma manhã marcada por uma acesa discussão, que deixou o casal de costas voltadas, os dois concorrentes resolveram os desentendimentos e deram uma nova oportunidade à relação. Diogo Bordin pegou Carolina Braga ao colo e levou-a para a cama.

Durante as primeiras horas do dia, a tensão foi visível entre Carolina e Diogo que deixaram os restantes colegas da casa em alerta. A zanga matinal parece ter tido origem em mal-entendidos acumulados sobre o «resort da Malveira» e a liderança de Diogo. O concorrente tentou justificar os seus comportamentos da noite anterior. Carolina Braga, por sua vez, mostrou-se recetiva e disposta a ouvir.

Na madrugada de ontem, a concorrente surpreendeu Diogo com um pedido de desculpas,

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

