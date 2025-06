Diogo Bordin pede desculpa a Carolina Braga após arrufo de namorados... com «comentários infelizes» à mistura

No Big Brother, Diogo Bordin e Carolina Braga foram chamados ao Cubo e foram surpreendidos com um verdadeiro quarto acolhedor. Mas nem tudo é o que parece: os concorrentes foram confrontados com imagens da última discussão que tiveram, em que puseram em causa a continuidade da relação.

«Eu achei que estávamos num ponto em que estávamos a acumular de tudo. Eu acabei a fazer comentários infelizes», disse o modelo brasileiro. «Eu tentei ser irónico, mas foi totalmente desnecessário, correu-me mal», acrescentou.

Carolina Braga confessou que Diogo Bordin tem levado a mal as suas brincadeiras e lamentou que isso aconteça. «Eu acho que estou com pouca paciência, pouca tolerância... não sei, eu ando cansado. Descarrego, não intencionalmente, na Carol. E quando me apercebi, desculpei-me e assumi os erros», prosseguiu Diogo.

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

