Diogo Bordin perde a cabeça com Carolina Braga: «Posso falar ou vai continuar a rir?»

No jardim, Diogo Bordin continua a explicar a Carolina Braga que lida muito mal com o calor para dormir e foi por isso que mudou de cama.

«Vocês estavam a provocar-me. Aquilo que aconteceu ontem é que vocês ficam a provocar-me e, pelo facto de o quarto estar quente, eu já estava irritado...», explanou o modelo brasileiro.

Carolina Braga voltou a rir e Diogo Bordin exaltou-se: «Posso falar ou vai continuar a ficar a rir? Eu estou a falar e interrompes, começas a rir...».

«As coisas quando não são da forma como tu queres, tu começas a mandar vir», retorquiu Carolina. «Chego à conclusão que, de uma coisinha mínima de fazes uma coisa...», prosseguiu.

Estes são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

