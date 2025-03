Diogo Bordin reage a acusação de concorrente e esclarece: «Nunca me senti excluído!»

Diogo Bordin esteve no centro de uma reflexão no armazém do Big Brother. O concorrente refere que a relação inicial com Lisa não foi fácil. Em resposta, o concorrente não hesitou em defender-se de algumas insinuações da colega: «Nunca me senti excluído!»

Em conversa com os colegas, Diogo explicou que, ao contrário do que Lisa tinha insinuado, sempre se sentiu parte do grupo e nunca houve qualquer sensação de isolamento da sua parte. Ele sublinhou que a dinâmica da casa é difícil para todos, mas que isso não o fez sentir-se sozinho ou à parte do resto dos concorrentes.

