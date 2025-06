Com a saída de Nuno Brito da casa do Big Brother, Carina Frias passou o colar do perigo a Diogo Bordin. O concorrente dirigiu-se ao Cubo e teve de escolher um dos cetros, que lhe daria uma vantagem ou desvantagem.

Diogo Bordin continuou com uma desvantagem e, por isso, começa as nomeações com mais três votos.

