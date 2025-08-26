Já em Portugal, Diogo Bordin, finalista do Big Brother 2025, visita uma das praias mais maravilhosas da zona de Sintra, a Praia da Adraga. Mas não está sozinho... Veja o video.
00:14
Diogo Bordin surge acompanhado na praia por alguém especial
Hoje às 12:26
13:07
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria
Há 25 min
08:12
Estalou o verniz entre Catarina Miranda e Ana Duarte! Veja o que aconteceu
Há 37 min
02:33
Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...»
Há 59 min
07:44
Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde»
Há 1h e 13min
08:49
Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto»
Há 1h e 39min
07:14
Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda
Há 1h e 53min
07:54
O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação!
Há 2h e 33min
01:45
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
Hoje às 12:42
00:11
Diogo Bordin visita uma das praias mais bonitas de Sintra
Hoje às 12:22
03:43
Prova hilariante: Concorrentes despem-se e trocam de roupa. O motivo é inesperado
Hoje às 12:08
05:19
Bruna abre o coração e derrete os colegas com a sua História de Amor
Hoje às 12:00
02:08
Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»
Hoje às 11:49
04:43
Luís Gonçalves não mantém relação com ex-colegas? Vencedor confessa: «Não me identifico»
Hoje às 11:48
03:27
«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»
Hoje às 11:41
01:28
Ana Duarte convence todos os colegas a correr e o desfecho é hilariante
Hoje às 11:40
05:10
Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu
Hoje às 11:39
04:25
Tensão na casa! Jéssica Vieira lança dura crítica ao ex-namorado
Hoje às 11:33
03:33
Luís Gonçalves revela estado da amizade com Carina Frias fora da casa do Big Brother
Hoje às 11:29
04:35
Luís Gonçalves sobre Marcia Soares: «É uma mulher interessante»
Hoje às 11:26
04:35
Cristina Ferreira confronta Luís Gonçalves: «Achas graça à Marcia?»
Hoje às 11:25
01:52
«Não me vais pedir em namoro?»: Catarina Miranda lança pergunta e Afonso Leitão surpreende na resposta
Hoje às 11:19
03:27
O que é feito de Luís Gonçalves? Vencedor do Big Brother esclarece situação amorosa e profissional
Hoje às 11:16
01:34
Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade»
Hoje às 10:40
02:14
Prova Semanal sem Jéssica Vieira? «Fui Dispensada (…) Tenho de começar a aprender. Dizer e Fazer»
Hoje às 10:35
00:28
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
Hoje às 10:23
11:46
Bomba: Ana Duarte e Catarina Miranda trocam farpas na casa: «É muito difícil viver com a Catarina»
Hoje às 09:46
03:31
Ex-namorados «às turras»: Jéssica Vieira não perdoa decisão de Afonso Leitão
Hoje às 09:30
03:40
Jéssica Vieira admite fraqueza: «Quando eu deixo a porta entreaberta aqui dentro, eu estou a dar o ouro ao bandido»
Hoje às 09:16
01:57
Fábio Paim dá opinião polémica sobre Catarina Miranda: «Ela vai para o confessionário fingir que está a brincar»
Hoje às 09:06
03:18
Catarina Miranda atinge limite com Afonso Leitão: «Eu não quero mais falar contigo sobre este assunto»
Hoje às 09:04
03:12
Nomeado por Ana Duarte, Viriato Quintela não vacila: Quer estar na final «ao lado dos grandes»
Hoje às 08:44
02:47
Decisão de Ana Duarte deixa Bruna em lágrimas
Hoje às 08:44
04:24
Depois de ‘bate-boca’ com Afonso Leitão, Jéssica Vieira abandona a prova semanal sem medo: “Estou de Férias”
Hoje às 08:32
01:35
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»
Ontem às 22:51
01:06
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»
Ontem às 22:50
01:32
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
Ontem às 22:33
04:18
Ana Duarte usou o poder da troca e já sabemos quem são os nomeados desta semana. Descubra aqui
Ontem às 22:29
04:18
Futilidade e mentiras. Miranda sem papas na língua fala da sua relação com Ana Duarte.
Ontem às 22:25
07:14
Ana Duarte fala sobre uma futura relação com Catarina Miranda fora da casa «Nunca digo nunca mas...»
Ontem às 22:20
04:51
«São as calhandreiras da Malveira». Miranda e Afonso em ataque cerrado aos restantes concorrentes
Ontem às 22:08
01:24
Maria Botelho Moniz confronta Catarina Miranda «Aquele é o quarto dos expulsos»
Ontem às 21:56
04:16
Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»
Ontem às 21:54
03:10
Concorrentes emocionam-se ao deixar a Casa e recebem com entusiasmo o «ninho de verão»
Ontem às 19:57
03:54
Mensagem de despedida de Kina deixa a casa emocionada: «É a avó que eu nunca tive»
Ontem às 19:48
05:30
Amizade de Bruna em causa? Catarina Miranda e Ana em confronto aceso na cadeira quente. Veja o momento
Ontem às 19:40
05:48
Ana não perdoa Catarina Miranda na cadeira quente: «Prefiro falar de pessoas interessantes, não do Batatinha»
Ontem às 19:34
05:56
Discussão explode entre Afonso e Viriato: «Devias ter vergonha»
Ontem às 19:26
03:12
Provocações: Catarina Miranda reage a Afonso «Primeira-Dama? Para me pedires em namoro está quieto!»
Ontem às 19:17
02:37
Jéssica arrasa Catarina Miranda: «Isto é síndrome da mentira, parece que estamos na creche»
Ontem às 18:53
02:29
Catarina confronta Afonso e confessa: «Posso estar muito iludida»
Ontem às 18:49
05:40
Alta tensão na Gala: Viriato acusa Afonso de «terrorismo psicológico» e entra em bate-boca com Ana
Ontem às 18:38
02:54
Unidos contra o líder? A maioria dos concorrentes não concorda com a aposta de Afonso para a tarefa semanal «És um garoto»
Ontem às 18:22
06:01
Viriato e Bruna tomam a mesma posição «Eu não vou participar»
Ontem às 18:01
01:54
Big Brother explica a prova semanal e provoca risos. Veja o momento
Ontem às 17:35
02:39
Jéssica desabafa sobre Afonso «Senti que não ficou feliz por mim»
Ontem às 17:09
01:18
Ana desabafa e Miranda ouve atrás da porta: «Estou afazer para não explodir»
Ontem às 16:25
02:45
Ana perde a paciência e levanta-se da reunião «É preciso comunicação»
Ontem às 15:59
02:16
«Não gosto de viver na javardice»: Viriato contra liderança de Afonso
Ontem às 15:56
02:11
Anarquia ou selva? Veja como Afonso Leitão organizou a sua liderança
Ontem às 15:47
01:50
«O meu problema é ser coração mole»: Jéssica enfrenta Miranda
Ontem às 15:41