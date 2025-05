Diogo desabafa sobre suposto "ex" de Carolina Braga: «Foi desconfortável»

Durante a gala, o Big Brother pregou uma partida a Diogo Bordin e Carolina Braga. O soberano convidou um ator para se fazer passar pelo ex-namorado da concorrente de Cascais e sentou-o à mesa do restaurante da casa com o modelo brasileiro, que não escondeu o constrangimento.

Depois desse encontro inesperado, Diogo Bordin contou a Carolina Braga o que se passou e a concorrente mostrou-se muito incomodada com a situação. Já depois da gala ter terminado, os dois desabafaram com Solange Tavares no jardim e Diogo voltou a frisar que estava desconfortável com a situação. «Ele veio confrontar-me, veio provocar-me. Perguntou se eu achava que estava apto para namorar (com a Carolina)», contou.

Veja o vídeo do momento e não perca tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.