Diogo e Manuel Rodrigues desmascarados? Luís Gonçalves revolta-se: «Ainda não tinha visto estas imagens!»

No Especial do Big Brother, Luís Gonçalves está no centro da discórdia, num conflito com Diogo Bordin, que leva a caos e gritaria em pleno direto. Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a intervir e pedir ordem.

Depois de terminar o programa, a discussão continuou na casa.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar.

VOTE PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

DIOGO BORDIN - 761 20 20 05

MANUEL CAVACO - 760 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22