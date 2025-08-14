Discussão acende-se entre Ana Duarte e Catarina Miranda: Mas Afinal, Quem é amiga de quem?

No Big Brother Verão, Ana Duarte perde a paciência com Catarina Miranda e não hesita em pôr todas as cartas na mesa. A grande questão que se levanta é: quem é realmente amiga da Bruna? Com unhas e dentes, Ana Duarte defende Bruna e o clima na casa fica tenso.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!