Discussão acesa acaba em palavrões. Solange Tavares e Adrielle Peixoto em chamas

Esta manhã, a casa do Big Brother acordou em clima de tensão. Adrielle Peixoto participou numa dinâmica vestida de Baiana, mas o momento rapidamente ganhou contornos inesperados. A concorrente dirigiu-se a Solange Tavares com várias indiretas, e a troca de palavras subiu de tom. Durante o confronto, Solange não hesitou em apelidar Adrielle de "Santa do pau oco", expressão que desencadeou uma forte reação. Adrielle considerou a expressão ofensiva e comparou-a a um verdadeiro palavrão, levando o desentendimento a um novo patamar.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

