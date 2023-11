Há 2h e 27min

No Big Brother, Márcia Soares ouve conversa do grupo de Francisco Monteiro sobre si atrás da porta do quarto. A concorrente mostra-se incomodada com o que ouviu e confronta Francisco Monteiro: «Devias ter vergonha na cara depois de passares duas semanas comigo neste registo e estares ali numa mesa a duvidar da pessoa que sou!»