Discussão acesa entre Viriato Quintela e Afonso Leitão termina em insultos: «És um...»

Durante a realização de uma prova no jardim, Catarina Miranda mostrou confiança ao afirmar que, se alguém não aguentasse, bastaria avisar que ela resolveria. Afonso elogiou a postura da líder, mas Viriato rapidamente lançou farpas, dizendo que todos sempre se esforçaram nas provas — com exceção da repórter e do ex-paraquedista.

Afonso não gostou do comentário e respondeu de forma contundente, dizendo que Viriato “devia ter vergonha na cara”. A troca de palavras rapidamente evoluiu para um bate-boca aceso, com o ator a acusar Afonso de ser “mentiroso, falso, falhado e um zero”. O ex-militar tentou defender-se, mas não deixou de provocar, o que manteve o clima tenso entre os dois.

A tensão não ficou por aqui: surgiu ainda uma nova picardia entre Catarina Miranda e Jéssica. A líder chamou Jéssica de “ingrata” e ambas acabaram por trocar insultos em plena prova, intensificando o ambiente de conflito na casa.