Discussão com Alex Ferreira, deixa Leokádia no limite: «Não aguento mais, estou cansada!»

No Big Brother,Após o direto com o Cláudio Ramos, o Big Brother fala sobre a prova semanal. O anfitrião pergunta a Leokádia se ela brincou ou não mais do que devia na prova semanal e Leokádia diz que não lhe surpreende nada o Alex lhe apontar o dedo. Leokádia diz que ele está sempre com o seu nome na boca. Alex atira que a última vez que falou com ela, foi quando Ilona ainda estava na Casa porque não gostou de uma atitude que ela teve para Ilona. Leokádia interrompe e pergunta se estão a falar da Ilona ou da prova, e pede para que ele fale apenas disso. Os dois discutem e Alex acaba por dizer que, ela estava a brincar na prova, não é por ser a Leokádia mas sim por ser algo que aconteceu. Leokádia questiona se foi ela que estragou a prova toda, e diz que deu o seu nome pois para si, foi a pior pessoa na prova semanal. Leokádia diz que se foi o grupo que esteve mal porque disse o nome dela e Alex, exaltado, diz que para ele foi a pior. Leokádia contesta as palavras do concorrente e ele pede-lhe que afaste o cabelo dos ouvidos, para conseguir perceber o que ele está realmente a dizer. Renata diz que quando lhe pedem um nome, é isso mesmo que ela diz e que para si ela foi a que menos se esforçou. Renata atira que a maioria das pessoas concordam com esta opinião, inclusive Alex. Leokádia atira "que surpresa!". Leokádia começa a ironizar e a perguntar "mais alguém quer falar de Leokádia?" e, de repente, a concorrente perde as estribeiras e começa a gritar a dizer que está cansada em ouvir tanto o seu nome. Grita, repetidamente "chega, chega, chega!". Luis diz que ninguém lhe pode dizer nada que se faz logo de vítima. Alex pergunta se ela está cansada de não fazer nada e diz que ela não cozinha… Leokádia, exaltada, diz que está a fazer as suas tarefas e diz que já chega. O grupo defende Leokádia porque as tarefas ela faz e Renata diz a Alex que aí está a ser injusto. Alex pede desculpa mas Leokádia continua muito exaltada dizendo que não aguenta! Daniela tenta acalmar a amiga mas sem sucesso. A moçambicana pergunta "o que é que se passa com esse homem, comigo?" e acaba mesmo por chorar e com o grupo a fazer silêncio as palavras finais de Leokádia são “eu estou cansada!”