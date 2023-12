Discussão continua e Jéssica levanta o tom a Márcia! Veja aqui o confronto por inteiro

Há 1h e 43min

No Big Brother, a discussão continua e, desta vez, surge uma nova interveniente: a Jéssica. A futebolista, sem rodeios, decide confrontar a Márcia questionando quantas vezes é que a colega foi ao confessionário sozinha dando a entender que precisa do Francisco para ter visibilidade. A Márcia assume que foi por ele como também foi chamada por outros colegas, no entanto, garante que foi sozinha algumas vezes. As duas acabam por discutir quando a Joana faz a mesma pergunta à Jéssica: quantas vezes foi ela sem o Francisco Vale ao confessionário?