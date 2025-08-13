Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua»

No Big Brother Verão, Bruna pede a Afonso para vigiar a prova enquanto vai à casa de banho, e o concorrente prontifica-se a assumir o lugar na tarefa semanal. Catarina, que aguardava a sua ajuda na cozinha, não comenta. Após cumprir o turno, Afonso encontra Catarina a chorar, ouvindo-a queixar-se de estar farta dele e de fazer tudo sozinha. O paraquedista diz que não há motivo para lágrimas, mas a repórter afirma que nenhum homem lhe fez tanto mal. Indignado, Afonso responde que ela «não deve estar boa da cabeça».
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
