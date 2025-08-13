VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua»

No Big Brother Verão, Bruna pede a Afonso para vigiar a prova enquanto vai à casa de banho, e o concorrente prontifica-se a assumir o lugar na tarefa semanal. Catarina, que aguardava a sua ajuda na cozinha, não comenta. Após cumprir o turno, Afonso encontra Catarina a chorar, ouvindo-a queixar-se de estar farta dele e de fazer tudo sozinha. O paraquedista diz que não há motivo para lágrimas, mas a repórter afirma que nenhum homem lhe fez tanto mal. Indignado, Afonso responde que ela «não deve estar boa da cabeça».

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

  • Big Brother
  • Há 2h e 33min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:16

Conversa franca de Jéssica e Afonso acaba com risos e picardias: «Estou fartinha de olhar para ti»

20:51
01:10

Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!»

20:38
05:47

Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me»

20:33
04:14

Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu»

20:30
05:49

Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão: «Eu não esperava encontrar-te»

20:17
02:40

Catarina Miranda em lágrimas por causa de Afonso: «Tu ainda gostas da Jéssica»

20:16
Mais Vídeos

Mais Vistos

03:09

Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»

Hoje às 12:20

Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Ontem às 19:55

Cristina Ferreira deslumbra com macacão preto perfeito para o calor que aí vem

24 jun, 10:12

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Há 2h e 58min

Cristina Ferreira mete os pontos nos i's após insinuações de Bruno de Carvalho: «Que fique bem claro...»

Hoje às 12:53
Ver Mais

Notícias

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Há 1h e 50min

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

Há 2h e 5min

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Há 2h e 58min

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos

Há 3h e 12min

Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma

Há 3h e 49min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Há 1h e 50min

Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Há 2h e 58min

Irreconhecível! Tamara Rocha surge poderosa em biquíni após perder 22 quilos

Há 3h e 12min

Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma

Há 3h e 49min

Liliana Filipa e Daniel Gregório vítimas de assalto violento: vídeo mostra momentos de terror

Há 3h e 59min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Solange Tavares e Nelson Fernandes: pedido de namoro ao fim de cinco dias... e filhos à vista!

Há 3h e 58min

Antes de anunciar separação, Diogo Bordin viveu reencontro marcante... em lugar com "vista sensacional"!

Hoje às 16:29

Separada de Diogo Bordin, Carolina Braga toma decisão radical: revelamos tudo!

Hoje às 15:56

Um dia antes de anunciar separação, Carolina Braga esteve com homem especial: veja as imagens!

Hoje às 15:43

Bruno de Carvalho faz previsão chocante sobre "Big Brother Verão": "Vai haver uma desgraça"

Hoje às 15:15
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais