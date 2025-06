Discussão entre Luís Gonçalves e Carolina Braga sobe de nível e as famílias são metidas ao barulho

Na cadeira quente, Luís Gonçalves e Carolina Braga continuaram numa acesa picardias, com várias trocas de acusações.

Luís Gonçalves voltou a recordar a atitude que Carolina Braga teve, quando durante uma discussão se levantou do sofá para «gritar na cara» do concorrente. «Tu vieste aqui, ficaste a um palmo de mim e ali fora estavas a dizer que ficaste a um metro e tal. Até me cuspiste de raiva toda descontrolada. Depois, vai lá para fora, apanhas-me numa situação vulnerável e vais para lá provocar-me e mandar-me beijinhos, vê-se bem a estirpe de pessoa que tu és. Mentes com os dentes todos que tens na boca», disse o ex-fuzileiro.

O concorrente aconselhou Carolina Braga a «seguir o exemplo» de Carina Frias: «É mais nova do que tu e é muito mais educada».

Carolina Braga não se deixou ficar e respondeu: «O Luís está sempre neste registo. As pessoas não falam com ele e ele vai atrás delas para ofender e massacrar, a insinuar e a gritar». «Tu és perigosa. Andas a ver se me descontrolas», atirou Luís. «Não és exemplo para ninguém. Não és educada. E não é a tua mãe que tem culpa, és tu que te metes nas situações...», atirou Luís.

«Ainda bem que tu não te lembras que tens filha...», atacou Carolina. «Tu é que devias ter respeito pelas pessoas que lá estão fora, pelo exemplo que tás a dar, e não venhas falar da minha filha», reagiu Luís.

Veja o vídeo do momento

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

