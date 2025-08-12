Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»

No Big Brother Verão, Viriato, Miranda, Afonso e Kina protagonizam mais um bate-boca marcado pela ironia. Miranda autointitula-se «o Ronaldo do Big Brother», enquanto Viriato compara a colega à história do «Pedro e o Lobo», por já não acreditarem nela.

A intervenção de Kina desencadeia nova discussão com Catarina, levando a ex-estilista a acusar os colegas de serem malcriados. Miranda responde que todos receberam educação das famílias e sugere que Kina pense na sua própria, o que irrita ainda mais a concorrente. Kina aproxima-se, desafiando-a a falar sobre a sua família, e atira que Miranda devia ter vergonha por se envolver com um homem que não a quer.

Já afastada, Kina desabafa, chamando os colegas de «filhos da …» e admitindo que Catarina consegue tirá-la do sério.