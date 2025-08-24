VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Discussão explode entre Afonso e Viriato: «Devias ter vergonha»

No Big Brother Verão, na Cadeira Quente, Afonso pede a palavra para responder ao discurso de Viriato na gala, onde foi acusado de usar temas sensíveis para atacar. O paraquedista afirma que nunca se calou nem se vai calar. Segue-se uma troca intensa de interrupções: Viriato exige repetidamente que Afonso se cale e o chama a explicar a sua posição sobre o aborto, tema em que já tinha deixado clara a sua opinião. Afonso insiste e acusa Viriato de ser mentiroso, enquanto este responde que o colega não tem competências para avaliar o assunto e que ele próprio é «uma vergonha».

Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.

  • Big Brother
  • Ontem às 19:26
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:35

Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»

22:51 Ontem
01:06

Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»

22:50 Ontem
01:32

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

22:33 Ontem
04:18

Ana Duarte usou o poder da troca e já sabemos quem são os nomeados desta semana. Descubra aqui

22:29 Ontem
04:18

Futilidade e mentiras. Miranda sem papas na língua fala da sua relação com Ana Duarte.

22:25 Ontem
07:14

Ana Duarte fala sobre uma futura relação com Catarina Miranda fora da casa «Nunca digo nunca mas...»

22:20 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Ontem às 16:41

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

23 abr, 10:19

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Ontem às 00:21

Como Cristina Ferreira controla o peso aos 47 anos? Com receitas simples como esta

Ontem às 14:21

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36
Ver Mais

Notícias

O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

Há 1h e 48min

Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Ontem às 18:48

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Ontem às 17:19

Solteiro, o fenómeno Diogo Bordin mostra-se em tronco nu

Ontem às 17:17

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Ontem às 16:41
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Mafalda Castro fez anos e a declaração de amor do namorado é de deitar uma lágrima

Ontem às 18:48

Solteiro, o fenómeno Diogo Bordin mostra-se em tronco nu

Ontem às 17:17

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Ontem às 16:41

Solteira e a cumprir sonhos antigos: A nova vida de Carolina Braga sem Diogo Bordin

Ontem às 15:59

Carolina Braga muda radicalmente de vida após a separação de Diogo Bordin

Ontem às 15:53
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Ontem às 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ontem às 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Ontem às 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother Verão": após poder da troca, leque de nomeados é divulgado!

Há 2h e 26min

Imagem ternurenta! Filha mais velha de Francisco Macau dá beijo à irmã recém-nascida

Ontem às 20:02

"Big Brother". Luís Gonçalves surpreende fãs com telefonemas e revela história: "Perdeu uma perna num acidente"

Ontem às 17:54

Marcia Soares sem meias palavras: "Um cobarde será sempre um cobarde!"

Ontem às 17:21

Depois das dúvidas, a escolha: revelado nome da filha recém-nascida de Francisco Macau!

Ontem às 15:34
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Há 2h e 19min

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

Há 2h e 58min

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Ontem às 10:28

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

24 ago, 21:55

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

24 ago, 21:46
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Ontem às 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais