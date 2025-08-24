Discussão explode entre Afonso e Viriato: «Devias ter vergonha»

No Big Brother Verão, na Cadeira Quente, Afonso pede a palavra para responder ao discurso de Viriato na gala, onde foi acusado de usar temas sensíveis para atacar. O paraquedista afirma que nunca se calou nem se vai calar. Segue-se uma troca intensa de interrupções: Viriato exige repetidamente que Afonso se cale e o chama a explicar a sua posição sobre o aborto, tema em que já tinha deixado clara a sua opinião. Afonso insiste e acusa Viriato de ser mentiroso, enquanto este responde que o colega não tem competências para avaliar o assunto e que ele próprio é «uma vergonha».

Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.

