Discussão explode: Miranda acusa Ana de não ser amiga e leva resposta

No Big Brother Verão, durante a gala, Ana foi confrontada com uma VT que expôs as suas discussões com Catarina Miranda. A concorrente justificou-se, garantindo que nada do que fez foi de propósito. Mas Miranda não perdoou e atirou: Ana «não sabe argumentar nem fazer nada» e sublinhou que «não estão num sítio para passar férias». O clima aqueceu ainda mais quando Catarina acusou Ana de ser “perigosa”. Bruna não ficou de fora e entrou na conversa em defesa da colega, garantindo que “não é parva nenhuma”, lançando mais lenha na fogueira em direto.
