Discussão intensa: Afonso rebate Ana e garante que não precisa de Miranda para jogar

No Big Brother Verão, Afonso e Ana entraram em confronto depois da cantora insinuar que ele só se mantém no jogo por causa de Miranda. O concorrente garantiu que tem jogado de forma independente e acusou-a de querer desvalorizar o seu percurso. A falta de intervenção de Miranda, que se limitou a sorrir, deixou Afonso ainda mais irritado e o clima aqueceu entre ambos. Mais tarde, os dois voltaram a conversar, com Miranda a pedir desculpa pelo mal-entendido e a garantir que não quer estar de costas voltadas com o amigo especial.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

