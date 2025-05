Discussão na casa! A prova semanal terminou e a casa incendeia-se. Mas afinal: foi ou não bem-sucedida?

No Big Brother, os concorrentes fazem um balanço sobre a Prova Semanal, que terminou na tarde desta quinta-feira, 29 de maio. O milho não ficou abaixo da linha que o Big impôs aos concorrentes, mas alertou para as falhas que aconteceram durante a prova.

«Eu considero que tenha corrido bem, toda a gente se empenhou e deu o seu melhor. Todos se esforçaram ao mesmo nível e acho que merecíamos ganhar a prova. Acho que as falhas devem ser por atrasos, mas em defesa de todos, o fato é complicado de vestir», referiu a líder, Lisa Schincariol.

«Eu acho importante referir que a ordem dos grupos não foi cumprida e acho que um grupo acabou por prejudicar as pessoas», disse Carolina Braga, que considerou ainda que o facto de Nuno e Luís estarem juntos por uma t-shirt, prejudicou a prova. «Eu acho que os maiores prejudicados fomos nós, neste trio», acrescentou Lisa.

Solange Tavares e Luís Gonçalves acabaram por se desentenderem durante o balanço da prova semanal e o caos instalou-se. «Era um esquema teu», ataca Luís.

Por fim, Lisa Schincariol escolheu os três concorrentes mais esforçados da prova. A líder começou por se incluir a ela própria e escolheu também Manuel Cavaco e Manuel Rodrigues. No final do balanço, o Big Brother revelou que os concorrentes deram 15 falhas e, por isso, a prova foi bem-sucedida

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

