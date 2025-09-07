VÍDEO SEGUINTE
Discussão ultrapassa limites e Big Brother intervém: «Vamos manter alguma dignidade»

Na gala do Big Brother Verão, os semi-finalistas começam a noite num ambiente caótico! Depois de assistirem às polémicas imagens da prova dos gelados, que resultou em Viriato com um joelho ferido, a discórdia instalou-se entre o grupo e a gritaria marcou a noite. Chegou ao ponto do anfitrião ter de intervir e pedir dignidade, numa noite em que temos Portugal inteiro a assistir.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

