Discussões, polémicas e o namoro de Panelo e Margarida: Daniela Ventura fala sem papas na língua - A entrevista completa

No Em Família, Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024, fez a «Entrevista que ninguém quer dar», com Maria Cerqueira Gomes e Rúben Rua. Daniela esclareceu polémicas, recordou discussões que aconteceram dentro da casa, revelou arrependimentos, falou de David Maurício e partilhou a sua opinião, sobre o namoro de Panelo e Margarida Castro.