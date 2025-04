Divisão à vista. Já se fala em grupos na casa do Big Brother

No Big Brother, Diogo Bordin conversa com a nova concorrente Adrielle Peixotto e dá-lhe a sua visão de jogo. No entender de Diogo, já há divisão de grupos na casa. O modelo explica o porquê da sua teoria.

Recorde-se que esta quinta-feira, o Big Brother recebeu dois novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, que vieram agitar o ambiente. Logo nas primeiras horas, Adrielle criou vários inimigos por ter dado a sua opinião sincera, sobretudo sobre o concorrente Dinis.

Veja aqui: Casa do Big Brother em reboliço. Novos concorrentes entram e deixam tudo a "ferro e fogo"