Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe

No Big Brother Verão, os concorrentes são chamados para uma nova dinâmica em que estão todos vestidos de peixeira. Jéssica Vieira, que já foi peixeira, ensina os concorrentes a amanhar o peixe. Fique a saber também!
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!