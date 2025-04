No «Big Brother 2025», durante a emissão do «Última Hora» conduzido por Alice Alves, enquanto Márcia Soares comenta alguns concorrentes da casa mais vigiada do país, esta faz uma revelação em primeira mão sobre as suas origens. Zé Lopes mostra-se surpreendido. Veja, no vídeo em cima, o momento na íntegra e saiba o que disse Márcia Soares.

VEJA TAMBÉM: Lembra-se de Marco Borges? Apaixonou-se no Big Brother, foi expulso por ter dado um pontapé e casou em direto