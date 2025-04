Dois contra uma! Lisa Schincariol e Micael Miquelino fazem marcação cerrada a concorrente?: «És uma aldrabona»

No Big Brother, após uma gala intensa, é tempo da infame cadeira quente! Adrielle Peixoto comenta a postura de Micael Miquelino dentro da casa, e apesar de alguns aparentes elogios, Micael não parece convencido com o comentário da modelo brasileira. Lisa Schincariol entra em defesa de Micael contra Adrielle, e justifica. Micael ainda vai mais longe e chama Adrielle de "aldrabona". As emoções intensificam-se!

A gala deste último domingo foi recheada de momentos marcantes, e já deu muito que falar, visto que as emoções dentro da casa estão à flor da pele. Luís Gonçalves, Nuno Brito, Micael Miquelino e a curva da vida de Carolina Braga foram os protagonistas. Ainda, Cláudio Ramos e Márcia Soares reagiram a certos momentos de tensão dentro da casa mais vigiada do País.

Saiba quem são os nomeados desta semana.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

