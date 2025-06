Drama de namorados. Diogo Bordin e Carolina terminam de costas voltadas

No Big Brother, continua o arrufo entre Carolina Braga e Diogo Bordin. Os dois estão chateados por causa de um simples jantar. Diogo não gostou de receber ordens da namorada quando ambos estavam na cozinha. Já Carolina ficou incomodada com as atitudes do amado. O casal termina na cama a fazer um verdadeiro drama conjugal.

Veja o vídeo!

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

