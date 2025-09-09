VÍDEO SEGUINTE
Drama e lágrimas falsas. Miranda pede beijo a Afonso e leva 'barra': «Fiz mal a alguém?»

No Big Brother Verão, Miranda mostra-se afetada por Afonso ter tirado e devolvido a pulseira dos CaLe. A concorrente revela que estava a brincar quando 'mentiu' ao aliado, mas este mostra-se irredutível. Miranda pede-lhe um beijo e volta a levar uma barra. Veja tudo.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

