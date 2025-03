Duas realidades diferentes na primeira manhã no Big Brother: O acordar no luxo e no caos do armazém

Os 20 concorrentes do Big Brother 2025 já acordaram na casa mais vigiada do País. São dois grupos e estão divididos entre a casa principal, cheia de conforto, e o armazém abandonado, onde reina o caos.

O Big Brother está de regresso à TVI e há muitas novidades. 20 concorrentes, muito diferentes entre si, lutam por um prémio de 100 mil euros. Esteja atento ao Ao Minuto do Site do Big Brother e fique a par de tudo sobre a estreia do reality show, apresentado por Cláudio Ramos

