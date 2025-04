Durante discussão, Adrielle Peixoto fala diretamente para as câmaras: «O Micael é covarde e não tem atitude»

No Big Brother, após o Micael ter comparado a Adrielle com a sua madrasta, os concorrentes desentendem-se. O alentejano diz que a Adrielle é uma pessoa má e a discussão sobre de tom. Os dois trocam várias acusações em que a Adrielle acusa o Micael de cobarde porque só tem conversa quando está rodeado de amigos e que só sabe fumar. O concorrente vai dando troco, acabando mesmo por dançar ao som do que Adrielle canta.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

