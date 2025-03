No Extra do Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin têm um momento cúmplice na cama. Carolina está com enxaquecas e Diogo ajuda a colega ao fazer uma massagem capilar. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.