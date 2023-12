Hoje às 17:23

A convidada conta-nos porque escondeu de todos a sua depressão e como o seu estado psicológico e físico afetou a família, principalmente os filhos.

Bernardina Brito releva que na pior fase chegou mesmo a pensar “porque é que Deus não me leva?” e olhar para os dois filhos foi o que levou a lutar, pondo de lado as ideias de acabar com a própria vida.

