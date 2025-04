Duro relato de Nuno Brito impressiona todos: «Achei que a morte era a melhor solução»

No Big Brother, Nuno Brito partilha um resumo da sua história de vida com os colegas e choca com relatos de momentos muito difíceis na sua vida, como graves problemas de autoestima, uma difícil relação com a mãe e falta de vontade de viver em algumas situações do seu passado.

O momento acaba com Luís Gonçalves isolado a chorar, depois de dar um abraço a Nuno.

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do icónico reality show em Portugal. Tem gerado grande alvoroço desde a sua estreia a 23 de março e muitos concorrentes têm dado que falar. O jogo está cada vez mais intenso!