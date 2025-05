«É assim que seguras numa senhora?»: Luís Gonçalves responde a provocação de Nuno Brito

No Big Brother, durante a tarde, Luís Gonçalves e Nuno Brito protagonizam mais um momento tenso, desta vez sobre as tarefas semanais. Enquanto ambos discutem na lavandaria, o líder Diogo Bordin tenta pôr ordem na discussão. O responsável Nuno tenta com que Luís faça as tarefas que este quer, e a discussão sobe de tom. Luís avisa Nuno para "não alterar a voz" e Nuno provoca o concorrente a dizer para este vir trabalhar. Luís acusa Nuno de estar "aos berros" consigo, e Nuno reage. Após este primeiro conflito, Nuno continua a provocar o concorrente e a palavra "mulheres" surge na discussão. Luís não gosta do que ouve e responde ao concorrente.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

