Na gala do Big Brother, mais um concorrente foi expulso da casa mais vigiada do País... e foi o último a sair da casa antes da final. Carina Frias, Carolina Braga e Luís Gonçalves estavam em risco e o público decidiu que este era o fim para Carina Frias, com apenas 15% dos votos para salvar.

O primeiro salvo foi Luís Gonçalves, com 50% dos votos. Carolina Braga foi salva com 35%.

